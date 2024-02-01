Раскрыты подробности ареста россиянки с радужными серьгами

Отец арестованной за серьги россиянки: следователи искали парня с флагом Украины

Следователи, допрашивая 24-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, арестованную за радужные серьги, прежде всего интересовались ее другом со значком флага Украины. Подробности ареста раскрыл отец россиянки, пишет Telegram-канал Baza.

Ранее в сети появился ролик, снятый прохожими, которые заподозрили девушку в ношении символа ЛГБТ (Международное общественное движение ЛГБТ запрещено в России). Вместе с ней на видео попал ее друг.

По словам отца девушки, ее допрашивали около часа. В основном следователи спрашивали про ее друга, который попал на видео. На кадрах парень был в розовой кофте и со значком флага Украины.

В свою очередь, девушка рассказала следователям, что общалась с этим парнем по интернету и редко виделась в жизни.

Ранее появилось фото одной из радужных сережек, ставших причиной ареста жительницы Нижнего Новгорода на пять суток. На фотографии видно, что сережка сделана в виде радужной лягушки со шляпкой мухомора на голове. При этом украшение окрашено во все семь цветов радуги.