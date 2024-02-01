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09:28, 1 февраля 2024Россия

Россиянку арестовали за радужные серьги

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за радужные серьги

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за радужные серьги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Эгида».

На россиянку пожаловались люди, которые подошли на улице и сняли видеоролик с ее участием. Горожане заподозрили девушку в ношении символа ЛГБТ (Международное общественное движение ЛГБТ запрещено в России).

Нижегородку вызвали на допрос в полицию, задержали и отправили под суд. Она получила арест на пять суток по статье о «демонстрации запрещенной символики» (часть 1 статья 20.3 КоАП).

«В процессе были исследованы сами сережки, установлено, что они имеют форму лягушки с изображением 7-цветной радуги», — пояснил адвокат девушки.

Ранее сообщалось, что в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Лето» на юге Санкт-Петербурга 14-летнему школьнику проломили голову из-за небрендовой одежды.

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      Анна Щербакова
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