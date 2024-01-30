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14:56, 30 января 2024Россия

В Петербурге 14-летнему школьнику проломили голову из-за небрендовой одежды

В ТРК в Петербурге школьнику проломили голову из-за небрендовой одежды

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Лето» на юге Санкт-Петербурга 14-летнему школьнику проломили голову из-за небрендовой одежды. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, на подростка напал ровесник. Сотрудники петербургской полиции выяснили, что потасовка началась из-за вещей пострадавшего, которые, по мнению обидчика, были неправильными.

При падении старшеклассник разбил голову о металлическую конструкцию. Его доставили в больницу с сотрясением мозга и открытой раной головы.

Оперативники быстро отыскали нападавшего. Несовершеннолетнего уже опросили в присутствии законного представителя.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 17-летнего студента колледжа, который напал на сверстника и избил его. Следователи выяснили, что причиной конфликта стала надпись на футболке потерпевшего — white. В отношении юного горожанина возбудили уголовное дело.

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      Анна Щербакова
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