Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 18 января 2024Силовые структуры

Проломившего череп студенту за надпись на футболке россиянина задержали

В Петербурге задержали студента, проломившего череп сверстнику из-за футболки

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего студента колледжа, который напал на сверстника и избил его. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ. Причиной драки стала надпись на футболке потерпевшего — white.

16 января второкурсник в здании колледжа на улице Бухарестской заявил о недовольстве иностранной надписью, после чего набросился на юношу. Подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной гости и ушибом мозга.

Ранее в Волгограде задержали россиянина, избившего сотрудницу полиции в аэропорту.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

      На Украине раскритиковали Канаду за задержку поставок вооружения

      В России предъявили обвинения участвующим в качестве наемников в СВО иностранцам

      Стало известно о ликвидации кулинарной компании телеведущей Высоцкой

      Водитель трамвая выставил 9-летнего россиянина на мороз из-за блокировки карты

      Экс-министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины заочно обвинили в России

      В Москве взвинтились цены на один вид жилья

      Первая ракетка России Касаткина вылетела с Australian Open

      Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась топлес

      На Украине заявили о полной разблокировке движения на границе с Польшей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше