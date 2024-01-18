Проломившего череп студенту за надпись на футболке россиянина задержали

В Петербурге задержали студента, проломившего череп сверстнику из-за футболки

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего студента колледжа, который напал на сверстника и избил его. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ. Причиной драки стала надпись на футболке потерпевшего — white.

16 января второкурсник в здании колледжа на улице Бухарестской заявил о недовольстве иностранной надписью, после чего набросился на юношу. Подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной гости и ушибом мозга.

Ранее в Волгограде задержали россиянина, избившего сотрудницу полиции в аэропорту.