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20:17, 17 января 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин избил сотрудницу полиции в аэропорту

В Волгограде задержали россиянина, избившего сотрудницу полиции в аэропорту

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Волгограде за оскорбление представителя власти, мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения задержали уроженца Ростовской области. Об этом в среду, 17 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, речь идет о пассажире, собиравшемся вылететь в Москву. Ожидая вылета, россиянин в аэропорту активно употреблял алкоголь и в результате достиг невменяемого состояния. Мужчина начал буянить, чем привлек внимание сотрудницы полиции. Офицер сделала нарушителю замечание и тут же получила сильный удар кулаком в лицо. В процессе избиения сотрудница полиции получила сотрясение мозга и рану ушной раковины.

29 декабря 2023 года сообщалось, что пьяный россиянин ударил ножом в лицо двоих полицейских и попал под статью.

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      Владимир Седов
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