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20:35, 29 декабря 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин ударил ножом в лицо двоих полицейских и попал под статью

В Ивановской области мужчина ударил ножом двоих полицейских

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ивановской области мужчина ударил ножом в лицо двоих полицейских и попал под уголовную статью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По версии следствия, вечером 28 декабря подозреваемый выпил и начал вести себя неадекватно. Тогда его жена вызвала полицию. Когда в квартиру прибыли силовики, пьяный фигурант взял нож и нанес двум сотрудникам ранения в область лица. После этого он был доставлен в отдел полиции.

Ранее в Подмосковье 19-летний юноша ударил полицейского по лицу на спор.

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