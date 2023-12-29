Силовые структуры
Пьяный россиянин ударил ножом в лицо двоих полицейских и попал под статью
В Ивановской области мужчина ударил ножом двоих полицейских
В Ивановской области мужчина ударил ножом в лицо двоих полицейских и попал под уголовную статью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.
По версии следствия, вечером 28 декабря подозреваемый выпил и начал вести себя неадекватно. Тогда его жена вызвала полицию. Когда в квартиру прибыли силовики, пьяный фигурант взял нож и нанес двум сотрудникам ранения в область лица. После этого он был доставлен в отдел полиции.
Ранее в Подмосковье 19-летний юноша ударил полицейского по лицу на спор.