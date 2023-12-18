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15:33, 18 декабря 2023Силовые структуры

Молодой человек на спор ударил российского полицейского

В Подмосковье 19-летний юноша на спор ударил полицейского

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье 19-летний юноша ударил полицейского по лицу на спор. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, к старшему инспектору ДПС и его напарнику обратился якобы за помощью молодой человек. Но затем он без причины ударил сотрудника МВД. Тогда агрессивного юношу задержали. Выяснилось, что он поспорил с другом, что сможет подойти к инспектору ДПС и ударить его.

Нападавшего отвезли в полицейские отдел, а сотрудника в больницу с ушибом лица. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее стало известно, что Курчатовский суд Курской области приговорил к лишению свободы двоих мужчин, обвиняемых в избиении сотрудников Росгвардии у местного ночного клуба.

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      Екатерина Кашурникова
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