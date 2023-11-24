Избивших двух росгвардейцев в ночном клубе россиян отправили в колонию

В Курской области 2 мужчинам дали до двух лет колонии за драку с росгвардейцами

Курчатовский суд Курской области приговорил к лишению свободы двоих мужчин, обвиняемых в избиении сотрудников Росгвардии у местного ночного клуба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной службе судов Курской области.

Ербулата Тайпакова и Берса Зангиева признали виновными по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителей власти») УК РФ. Первому из них назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима, второму — в виде одного года и шести месяцев колонии-поселения. В зале суда они частично признали вину.

По версии следствия, все произошло в ночь на 14 июля около одного из заведений Курчатова на Садовой улице. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок, а после прибытия росгвардейцев — оказали сопротивление при задержании, причинив сотрудникам телесные повреждения. Злоумышленников задержали и отправили в СИЗО.