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18:52, 1 февраля 2024Россия

Появилось фото ставшего причиной ареста россиянки на пять суток украшения

Опубликовано фото радужной сережки арестованной жительницы Нижнего Новгорода

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В сети появилось фото одной из радужных сережек, ставших причиной ареста 24-летней жительницы Нижнего Новгорода на пять суток по статье о «демонстрации запрещенной символики». Снимок украшения опубликовала Baza в Telegram.

На фотографии видно, что сережка сделана в виде радужной лягушки со шляпкой мухомора на голове. При этом украшение окрашено во все семь цветов радуги, в то время как флаг ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) состоит из шести цветов, среди которых нет голубого.

Однако, на сайте Сормовского районного суда Нижнего Новгорода утверждается, что подсудимая «публично демонстрировала в одном из кафе Нижнего Новгорода свои серьги, на которых изображена символика экстремистского общественного движения ЛГБТ».

Как пишет издание, на заседании россиянка свою вину не признала. Она объяснила, что не имеет отношения к ЛГБТ и не знает о символике этого движения, а сережки являются простым разноцветным украшением.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя инцидент, заявила, что радужные серьги не должны считаться основанием для ареста. При этом она предположила, что россиянка могла совершить еще какие-либо действия, на основании которых суд принял решение о такой мере наказания.

Международное движение ЛГБТ признали экстремистским в конце ноября 2023 года решением Верховного суда России по иску Минюста. Ведомство нашло в нем «различные признаки и проявления экстремистской направленности», а также возбуждение социальной и религиозной розни.

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      Константин Лысяков
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