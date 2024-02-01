В Госдуме отреагировали на арест россиянки с радужными серьгами

Депутат Госдумы Останина: радужные серьги не должны быть основанием для ареста

Радужные серьги не должны быть основанием для ареста, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Реакцию политика приводит «Газета.ру».

Ранее в Нижнем Новгороде девушке назначили пять суток ареста за ношение радужных серег. Наказание назначено по статье о демонстрации запрещенной символики (часть 1 статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях).

Вместе с тем Останина предположила, что россиянка могла совершить еще какие-либо действия, на основании которых суд принял решение о ее аресте. Глава думского комитета заявила что доводить дело «до фанатизма и до абсурда» не надо. При этом она усомнилась в том, что полиция заинтересовалась девушкой, которая «сидела тихо, пила чай» исключительно из-за украшения в ушах.

Ранее Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал издательство «Эксмо» по статье об ЛГБТ-пропаганде (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Сумма штрафа составила 900 тысяч рублей.