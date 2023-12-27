Издательство «Эксмо» оштрафовали по статье о гей-пропаганде
Суд оштрафовал издательство «Эксмо» по статье об ЛГБТ-пропаганде
Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал издательство «Эксмо» по статье о ЛГБТ-пропаганде (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Сумма штрафа составила 900 тысяч рублей. Отмечается, что издательству грозило наказание в виде штрафа от 800 тысяч до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что телеканал «Айва ТВ» в Санкт-Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ из-за демонстрации клипа Сергея Лазарева «Так красиво», вышедшего в 2017 году.