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13:01, 27 декабря 2023Культура

Издательство «Эксмо» оштрафовали по статье о гей-пропаганде

Суд оштрафовал издательство «Эксмо» по статье об ЛГБТ-пропаганде

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал издательство «Эксмо» по статье о ЛГБТ-пропаганде (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Сумма штрафа составила 900 тысяч рублей. Отмечается, что издательству грозило наказание в виде штрафа от 800 тысяч до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что телеканал «Айва ТВ» в Санкт-Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ из-за демонстрации клипа Сергея Лазарева «Так красиво», вышедшего в 2017 году.

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      Варвара Кошечкина
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