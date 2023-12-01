Телеканал в Санкт-Петербурге оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева

Телеканал оштрафовали на 500 тысяч рублей за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева

Телеканал «Айва ТВ» в Санкт-Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ из-за демонстрации клипа Сергея Лазарева «Так красиво», вышедшего в 2017 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов города.

Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей. Отмечается, что видеоролике были показаны девушки, транслирующие «свои гомосексуальные предпочтения».

«Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц», — сообщается в протоколе Роскомнадзора.

Из заключения суда следует, что подобная демонстрация свидетельствует о том, что «люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то как минимум приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».

В конце ноября Верховный суд России признал Международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в стране.

Ранее активисты обратились в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с требованием лишить уругвайскую актрису Наталью Орейро гражданства России из-за выступление артистки на ЛГБТ-параде в Аргентине.