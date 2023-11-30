Международное движение ЛГБТ запретили в России. Верховный суд нашел в нем признаки экстремизма

Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистской организацией

Верховный суд России признал Международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в России. Решение принято на заседании 30 ноября.

Иск о запрете движения в Верховный суд 17 ноября подало Министерство юстиции РФ. Минюст нашел в нем «различные признаки и проявления экстремистской направленности», а также возбуждение социальной и религиозной розни, сославшись на закон о противодействии экстремистской деятельности.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Решение суда вступило в силу немедленно

Заседание Верховного суда прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле неких секретных материалов. Отмечается, что изучение доказательств Минюста заняло у суда около четырех часов, после чего была оглашена резолютивная часть решения. При этом мотивировочная часть не была оглашена, поэтому мотивы суда остаются неизвестными. Эту часть суд пообещал изготовить в установленный законом срок и направить в адрес сторон по почте.

«Иск удовлетворить, признать Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретить их деятельность на территории РФ. Решение подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия», — огласил решение судья Верховного суда Олег Нефедов.

В прошлом году был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ

В декабре 2022 года был подписан закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. В Кодекс об административных правонарушениях он был включен под статьей 6.21.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В пояснительной записке к закону депутаты Госдумы объясняли значение расширения ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, что нетрадиционные ценности способны негативно влиять не только на неокрепшую психику детей, но и на демографические показатели.

Путин недавно назвал представителей ЛГБТ частью общества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед принятием решения Верховным судом пояснил, что в Кремле не следят за этим судебным процессом.

При этом в день подачи иска Минюстом президент Владимир Путин в ответ на вопрос о представителях ЛГБТ в России назвал их частью общества. При этом он рассказал, что в РФ осведомлены о бытующей на Западе практике, согласно которой для победы в творческих конкурсах нужно что-то «рассказать, написать либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и трансформаторов». В области культуры, как и в других сферах, должно быть равноправие, заключил он.