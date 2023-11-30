Верховный суд России признал экстремистским Международное движение ЛГБТ

Верховный суд России, рассмотрев иск Министерства юстиции, запретил и признал экстремистской организацией «Международное общественное движение ЛГБТ». Судебное заседание состоялось в четверг, 30 ноября, передает ТАСС.

По сведениям РИА Новости, судебное решение по данному вопросу вступает в силу немедленно.

Как выяснило ТАСС, на изучение доказательств, представленных Минюстом, у суда ушло около четырех часов, после чего была оглашена резолютивная часть решения, из которой остаются неизвестными мотивы судей.

Минюст подал иск 17 ноября. В нем отмечалось, что в деятельности движения на территории России были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что представители ЛГБТ являются частью общества, указав лишь на то, что плохо, «если только они выигрывают конкурсы», выступив за равноправие в культуре и других сферах должно быть равноправие.