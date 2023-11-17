Путин высказался об ЛГБТ

Президент России Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества

Представители ЛГБТ являются частью общества, заявил президент России Владимир Путин. Слова главы государства приводит ТАСС.

Президент рассказал, что в России осведомлены о бытующей на Западе практике, согласно которой для победы в творческих конкурсах нужно «рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и трансформаторов». Это тоже то, чем живут люди, сказал Путин.

«Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, это ни к чему», — отметил глава государства. В области культуры, как и в других сферах, должно быть равноправие, заключил он.

Ранее Минюст потребовал признать движение ЛГБТ экстремистским. Министерство подало административный иск в суд, в котором попросило запретить деятельность ЛГБТ на территории России. Основанием для иска стали итоги проверки, в ходе которой были выявлены признаки экстремизма и возбуждения социальной и религиозной розни, пояснили в Минюсте.