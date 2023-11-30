В Кремле ответили на вопрос об иске о признании движения ЛГБТ экстремистским

Песков: Кремль не следит за иском о признании ЛГБТ экстремистской организацией

В Кремле не следят за судебным процессом с иском о признании движения ЛГБТ экстремистским. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Не следим. Комментариев нет», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Минюст России подал в Верховный суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией. Истец требует запретить его деятельность на территории России. Как сообщило ведомство, в ходе проверки движения были выявлены признаки экстремизма и возбуждения социальной и религиозной розни.

17 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители ЛГБТ являются частью общества. Глава государства также рассказал, что в России знают о западной практике, согласно которой для победы в творческих конкурсах нужно «рассказать, написать либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и трансформаторов». По мнению Путина, «плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы».

