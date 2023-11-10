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15:40, 10 ноября 2023Культура

Активисты потребовали лишить Наталью Орейро гражданства России

Наталью Орейро призвали лишить гражданства РФ из-за выступления на ЛГБТ-параде

Фото: Alberto Ortega / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Общественная организация «Сибирская правозащитная группа "Радетель"» обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с требованием лишить уругвайскую актрису Наталью Орейро гражданства Российской Федерации. Об этом сообщает «Абзац».

Поводом для призыва активистов стало выступление артистки на ЛГБТ-параде в Аргентине. На мероприятии звезда сериала «Дикий ангел» вышла на сцену с голой грудью. Ранее Орейро неоднократно открыто выступала в поддержку сексуальных меньшинств и принимала активное участие в защите прав представителей ЛГБТ.

«Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации, в ходе которой торжественно клянутся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать культуру, историю и традиции России. Совершение публичных действий, направленных на пропаганду нетрадиционных отношений, нарушает положение Конституции и законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении общественников.

Наталья Орейро стала гражданкой России в октябре 2021 года.

В сентябре этого года исполнительницу Таисию Повалий потребовали лишить украинского гражданства после того, как певица выступила в Кремле.

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      Анастасия Астахова
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