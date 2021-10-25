Путин дал российское гражданство Наталье Орейро

Латиноамериканская певица и актриса Наталья Орейро получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российское гражданство также получил сын знаменитости Мерлин, рожденный в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо.

В 2020 году звезда рассказала, что решила получить российское гражданство. По словам Орейро, получить гражданство России она захотела после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. «Он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло», — призналась она.

Через некоторое время певица пришла по делам в посольство России в Аргентине, где ей уже всерьез предложили подать документы на получение гражданства России. Она вспомнила, что заполнила «кучу бумаг» и ждала, пока их рассмотрят. Артистка добавила, что поклонники, зная о ее любви к России, дарят ей ненастоящие российские паспорта, поэтому у Орейро накопилось около 15 таких документов.