Наталия Орейро в кокошнике записала поздравление с Днем России

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро записала видеопоздравление с Днем России. Посольство России в Аргентине опубликовало ролик в Twitter. На кадрах артистка предстала в красном кокошнике.

«Россия для меня — тоже Родина. Я вас люблю!», — сказала актриса на русском языке.

Орейро уже не раз признавалась в любви к России. Несколько лет назад она рассказала, что учит русский язык. С тех пор певица часто исполняет русскоязычные версии своих мировых хитов. А в 2018 году она записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United by Love к чемпионату мира по футболу в России. К празднованию 75 годовщины Победы в 2020 году певица исполнила «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») Булата Окуджавы.

А в июне того же года года Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства.