Россияне рассказали о планах на отдых в День России

Больше половины россиян запланировали небольшое путешествие по стране на День России. Об этом стало известно из результатов опроса онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным исследования, 58 процентов россиян готовы отправиться в небольшое путешествие на трехдневные выходные с 12 по 14 июня, при этом уже запланировали свою поездку 34 процента опрошенных. Однако почти такое же число респондентов признались, что проведут День России дома — 53 процента, 48 процентов останутся в городе, а 45 процентов поедут на дачу.

Отмечается, что 15 процентов участников опроса рассказали о том, что хотят провести выходные за городом, например, в лесу, на озере или в горах — точное место отдыха при этом неважно. А 9 процентов заинтересовались путешествием в Санкт-Петербург или Ленинградскую область, семь процентов — на Кавказ, шесть процентов — в Сочи, около пяти процентов — на Алтай и в Крым.

Еще около 23 процентов опрошенных захотели отправиться за рубеж, причем в закрытые для россиян страны. Так, лидером опроса стала Испания — в королевство готово поехать 3,5 процента туристов, следом идет Италия и Турция — по три процента, далее США и Индонезия (остров Бали) — по 1,5 процента.

Ранее в мае были названы самые популярные направления для летнего отдыха у россиян. Сообщалось, что чаще всего путешественники хотели бы побывать в Сочи, Москве, Симферополе и Греции.