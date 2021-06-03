Названы самые популярные российские направления для отдыха с детьми

Самым популярным российским направлением для отдыха с детьми стал Симферополь с долей 27,8 процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на OneTwoTrip.

Второе место занимает Сочи (20,2 процента), третье — Анапа (13,3 процента). В первую пятерку также вошли Москва (7,5 процента) и Калининград (5,1 процента).

Отмечается, что средняя стоимость авиабилета туда-обратно в Симферополь летом составила 13,3 тысячи рублей, в Сочи — 14,1 тысячи, а в Анапу — 14,3 тысячи рублей.

В мае россияне рассказали о главных недостатках отдыха внутри страны. Так, согласно данным опроса, большинство (63 процента) считают, что в России высокие цены и низкое качество обслуживания, не удовлетворяющее ожиданиям. В то же время восемь процентов путешественников смущает недружелюбное обращение не только персонала, но и других отдыхающих.