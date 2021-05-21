Названы самые подешевевшие направления для отдыха в России

Самым подешевевшим российским направлением для отдыха в июне назван город Саратов. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты отметили несколько отечественных маршрутов, по которым стоимость авиабилетов с вылетом в июне снизилась больше всего по сравнению с допандемийным 2019 годом. Так, улететь в Саратов можно за 4,8 тысячи рублей, что дешевле на 43 процента, чем два года назад.

На втором месте оказался Ижевск — стоимость авиабилета упала на 39 процентов, составив пять тысяч рублей в одну сторону. За ним с минимальным отрывом последовал Нальчик — улететь в столицу Кабардино-Балкарии в июне можно за 4,9 тысячи рублей (снижение цены на 38 процентов).

Примерно за пять тысяч рублей можно приобрести билеты в Белгород и Архангельск. Цена авиабилетов во Владикавказ, Ставрополь, Курган, Грозный и Воронеж снизилась до 30 процентов. Также в список подешевевших направлений попали Новокузнецк, Мурманск, Уфа, Горно-Алтайск, Оренбург, Хабаровск и Барнаул.

Ранее в мае россияне рассказали о главных недостатках отдыха внутри страны. Так, согласно данным опроса, большинство (63 процента) считают, что в России высокие цены и низкое качество обслуживания, не удовлетворяющее ожиданиям. В то же время восемь процентов путешественников смущает недружелюбное обращение не только персонала, но и других отдыхающих.