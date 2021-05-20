Россияне повально заинтересовались одним видом отдыха этим летом

Российские туристы повально заинтересовались оздоровительным отдыхом в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, в июне в здравницах одного региона — Краснодарского края — уже почти не осталось свободных мест, а нагрузка на июль и август составляет 95 процентов. По словам представителей турбизнеса, аналогичную ситуацию можно наблюдать и в других регионах — по итогам летних месяцев санатории будут заполнены на 70 процентов.

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, данный вид отдыха популярен в связи с необходимостью реабилитации после коронавируса. Также среди причин высокого спроса — ограничения на выезд за границу и выгодные условия программы туристического кешбэка.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос на отечественные пансионаты увеличился на 15 процентов в сравнении с 2019 годом.

Ранее в мае аналитики отметили повышенный интерес россиян к оздоровительному отдыху в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Средняя стоимость десятидневной поездки на двоих составила 70 тысяч рублей.