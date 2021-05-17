Россияне повально заинтересовались оздоровительным отдыхом в одном регионе

Отели и санатории Кавказских Минеральных Вод отметили повышенный интерес россиян на программы оздоровительного отдыха в регионе. Об этом сообщает Tourdom.ru.

О повальном спросе туристов на путевки с оздоровительными и лечебными процедурами изданию рассказали представители санаториев и туркомпаний — по их данным, количество бронирований на конец лета — начало осени достигают рекордных показателей. Чаще всего, россияне выбирают проживание категории три или четыре звезды, средний срок отдыха — 14 дней.

Так, средняя стоимость размещения в одном из таких объектов составляет от шести-восьми тысяч рублей в сутки для двоих. При этом рост цен на курорте по сравнению с прошлым годом незначительный — на уровне пяти-семи процентов. Эксперты туротрасли связывают данную тенденцию с изменением экономической ситуации в стране, повышением тарифов на коммунальные услуги и продукты.

Также специалисты портала раскрыли примерную стоимость оздоровительного отдыха на курорте в июне. Например, остановиться на десять дней в трехзвездочном санатории Кисловодска обойдется в 83 тысячи рублей на двоих, в Ессентуках — в 62 тысячи рублей.

Ранее в мае сообщалось о том, что российские туристы массово заинтересовались отдыхом на горных курортах Северного Кавказа. Так, на майских праздниках данный вид поездок предпочли 25 тысяч человек. По данным экспертов, самыми популярными курортами стали «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» — количество посетителей на них значительно превысило аналогичный период 2019 года.