Россияне повально заинтересовались отдыхом в одном кавказском регионе

Российские туристы повально заинтересовались отдыхом в Дагестане. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, за прошедшие майские праздники Северный Кавказ стал одним из ключевых направлений для отпуска внутри страны и пережил настоящий туристический бум.

По словам спикера, в регион направлялись как самостоятельные путешественники, так и организованные группы. Уточняется, что наиболее распространенным форматом отдыха стали трех- и четырехдневные поездки, при этом туристы почти перестали беспокоится насчет безопасности в республике.

Высокий спрос эксперт объяснила успешной рекламной кампанией, в ходе которой по телевидению показывали культурные и развлекательные программы о северокавказских регионах. «Плюс повлияло закрытие границ и то, что на Кавказе погода теплее, чем в средней полосе, и тем более в северных регионах России», — отметила пресс-секретарь.

Ранее в апреле специалисты зафиксировали запредельно высокий спрос на отдых в Сочи на майские праздники из-за их продления. При этом уточняется, что цены в объектах размещения выросли почти в полтора раза.