Россиянки сделали фото у каньона в Дагестане и оскорбили верующих

Две россиянки сфотографировались топлес на фоне Сулакского каньона в Дагестане и были обвинены в оскорблении верующих. Об этом «360» сообщил замглавы администрации Унцукульского района Мухаммад Хамзатов.

Он обратился к девушкам и призвал удалить фотографию, пригрозив статьей об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК). По его словам, подобные истории негативно влияют на общественно-политическую ситуацию. «К нам обращаются старейшины района, села, молодежь обращается, женщины, учителя. Для наших людей это неприлично, мягко говоря», — указал чиновник, предположив, что «они в первый и в последний раз это совершили».

Хамзатов уточнил, что местные жители обычно рады туристам, но произошедшее вызвало обеспокоенность в районе. Чиновники будут обращаться в полицию, если снимок не удалят. Одна из девушек уже удалила пост, вторая «пока препирается».

На фото полуголые россиянки стоят спиной к камере и держатся за руки. Снимок был сделан осенью прошлого года, недавно он оказался в одном из дагестанских пабликов и спровоцировал волну недовольства среди подписчиков, под постом появились комментарии с угрозами. Одна из девушек по имени Изабелла рассказала журналистам, что мужчины начали писать и угрожать ей.

«Это недоразумение. Ничего негативного. Никого не хотела обидеть. Это не провокация ни в коем случае», — сказала она телеканалу.

В сентябре прошлого года в сети появилось видео, на котором двое мужчин моют обувь в православном источнике и смеются. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из них. Позже оказалось, что это были двое военнослужащих из Дагестана. Они и их семьи принесли извинения.