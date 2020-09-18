Родители помывших ботинки в святом источнике дагестанцев извинились

Родители военнослужащих из Дагестана, которые помыли обувь в святом источнике рядом с православным храмом в Калининграде, принесли извинения. Об этом заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, передает ТАСС.

По его словам, один из военнослужащих уже записал ролик с извинениями. Его сослуживцы также планируют публично извиниться за свой поступок.

«Они признали свою вину, один из них публично выступил с видеообращением, просил прощения, сейчас другие тоже планируют это сделать. Родители были в нашем министерстве, они тоже просили прощения за своих детей. Мы разговаривали с главами районов, выходцами из которых являются эти военнослужащие. Конечно, никто не воспринимает это положительно, все осуждают», — отметил Муслимов.

Чиновник уточнил, что в инциденте фигурировали двое срочников и двое военнослужащих-контрактников. Муслимов заявил, что муфтият Дагестана также выступил с осуждением их действий, отметив, что ислам не предполагает неуважительного отношения к другим конфессиям.

14 сентября в сети появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика. Участник видео по имени Расул позже принес извинения.

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался признать их чеченцами, заявив, что они не имеют никакого отношения ни к Чеченской Республике, ни к чеченскому народу. Глава региона Рамзан Кадыров также отказался признать этих людей чеченцами. Позже выяснилось, что военнослужащие на видео — выходцы из Дагестана. На них завели уголовное дело по части 1 статьи 148 УК («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).