Помывших обувь в православном источнике отказались признать чеченцами

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался признать чеченцами людей, которые помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и сняли это на видео. Об этом он заявил в ролике, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

«Это были не чеченцы и даже не жители Чеченской Республики. Они не имеют никакого отношения ни к Чеченской Республике, ни к чеченскому народу», — подчеркнул Ахмадов.

Он также призвал СМИ и пользователей соцсетей перестать распространять дезинформацию и не устраивать истерику вокруг этого инцидента, требуя наказать виновных и направляя соответствующие письма главе Чечни Рамзану Кадырову.

Ранее ветеран чеченской войны, лидер движения «За Отечество!» Иван Отраковский заявил, что его сторонники в Калининграде уже начали собственное расследование случившегося и выяснили, что к произошедшему причастны не чеченцы, а дагестанцы: трое из них солдаты-срочники, еще двое — контрактники, все в тот день самовольно покинули часть.

14 сентября в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика. Участник видео по имени Расул позднее извинился. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев отметил, что извиняться заставят всех участников видео. Полиция проводит проверку.