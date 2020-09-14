Помывших ботинки в православном источнике чеченцев заставят извиниться

Всех чеченцев, которые помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и сняли это на видео, заставят извиниться. Об этом рассказал глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев, сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

По его словам, такое поведение непозволительно ни по отношению к православным, ни к мусульманам, «и вообще к кому бы ни было». Тапаев отметил, что к религиозным объектам нужно относиться аккуратно и осторожно. Председатель организации пообещал разобраться в инциденте.

«Я думаю, что они это сделали несознательно. Поэтому извиниться, когда ты сделал что-то неправильно, это признак силы. Я думаю, они с радостью это сделают», — сказал он.

Один из героев ролика по имени Рустам уже пожалел о содеянном и записал видео с извинениями. По его словам, он не думал, что это «такая серьезная вода». «Мы очень плохо вели себя там, я очень хочу извиниться, больше такого не повторится», — добавил он.

На опубликованном ранее видео было слышно, как один из уроженцев Чечни со смехом говорил: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Роликом заинтересовалась полиция и начала проверку.