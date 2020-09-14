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«Крестный бег» отлученного от церкви уральского схимонаха Сергия попал на видео

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Захвативший Среднеуральский женский монастырь опальный схимонах Сергий (Романов), которого ранее лишили сана и отлучили от церкви, устроил «крестный бег» и попал на видео. Ролик публикует последователь священника Всеволод Могучев в своем YouTube-канале.

«Бегом, бегом, побыстрей!» — говорит Сергий на видео, поторапливая следующих в начале шествия детей. После этого крестный ход резко ускоряется, и люди начинают бежать под звон колоколов и церковные песнопения. Судя по опубликованным кадрам, в шествии принимало участие около 150 человек, среди которых было немало пожилых людей и детей. «Бегом в Царствие небесное», — так называется опубликованный в сети ролик мероприятия.

«Это называется живая вера, потому что у людей радость от встречи с Христом. В этом нет вообще религиозной подоплеки, просто вот такой у нас нрав», — прокомментировал происходящее на видео Могучев. В разговоре с изданием E1 он отметил, что после отлучения Сергия от церкви число людей в монастыре только увеличивается.

Церковный суд принял решение об отлучении Сергия от церкви 10 сентября. Заседание по вопросу отлучения Сергия от церкви переносили на среду, 9 сентября — он не явился на слушание, сославшись на недомогание, «вызванное продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью» по поводу мартовского решения Екатеринбургской епархии ввести ограничения в храмах из-за коронавируса.

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