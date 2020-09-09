Опальный священник захотел суда над патриархом Кириллом

Опальный священник Сергий (Романов) обратился в церковный суд Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) с требованием об извержении патриарха Московского и всея Руси Кирилла из священного сана. В своем заявлении бывший схиигумен указал на «преступное общение» главы РПЦ с «еретиками и иноверцами», а также на «проведение детоубийства по медицинским показаниям». Текст обращения публикует пресс-секретарь Сергия Всеволод Могучев на своей странице во «ВКонтакте».

«Эти преступления несовместимы с саном епископа, поэтому требуем извергнуть патриарха Кирилла из священного сана во спасение его души и вверенной ему паствы», — говорится в посте Могучева. Кроме того, Сергий захотел предать суду и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла за «духовный разврат своей паствы, ведущий к прелюбодеянию, за совместные молитвы с еретиками и оскорбление Святой Евхаристии».

Вместе с тем опальный священник обратился к митрополиту Кириллу с просьбой о допросе шести свидетелей по вопросу отлучению его от церкви. Участие патриарха Кирилла в его судьбе он считает незаконным.

Ранее Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана восьмерых священнослужителей, приближенных к Сергию, которые продолжили служить с ним после вынесенного ему запрета. Председатель суда добавил, что они остаются при своем мнении. Заседание по вопросу отлучения Сергия от церкви перенесли на среду, 9 сентября — он не явился на слушание, сославшись на недомогание, «вызванное продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью» по поводу мартовского решения Екатеринбургской епархии ввести ограничения в храмах из-за коронавируса.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре. Речь идет об информации об истязании несовершеннолетних и о нападении на телеведущую Ксению Собчак и оператора Сергея Ерженкова.