Опального отца Сергия обвинили в направлении «живого щита» на РПЦ

Екатеринбургская епархия Российской православной церкви (РПЦ) обвинила опального отца Сергия (Николая Романова) в направлении на нее «живого щита» из верующих людей. Об этом сообщает РИА Новости.

В епархии назвали манипуляцией сообщения сторонников опального священника о том, что Кирилл обратился к силовым структурам для разрешения ситуации со Среднеуральским женским монастырем. «Как является манипуляцией и то, что в дни, когда митрополит Кирилл пребывает в Толгском монастыре (...) к стенам епархиального управления направляют живой щит из верующих людей», — заявили там.

По мнению представителей РПЦ, эти люди не имеют полноценного представления о происходящем и не знают, по какой причине Сергий был лишен священнического сана. В частности, сторонники опального священника не знакомы ни с открытым письмом, ни с обращением Кирилла, которые находятся в свободном доступе. «К сожалению, имеющие уши да не слышат», — заключили в епархии.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана схиигумена — церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.