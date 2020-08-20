Звезда «Уральских пельменей» возглавил переговоры об опальном отце Сергии

Звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов возглавил переговоры с представителем Екатеринбургской епархии, возле здания которой проходит митинг сторонников опального отца Сергия (Николая Романова). Об этом сообщается в Telegram-канале издания Znak.com.

Отмечается, что у здания епархии находится около ста человек. Собравшиеся выступают против решения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о переводе монахинь Среднеуральского женского монастыря, захваченного Сергием, в другие обители, а также требуют его ухода с должности.

Соколов также приехал поддержать схимонаха. Вышедший к митингующим представитель епархии вступил в переговоры именно с актером из «Уральских пельменей». Об итогах их разговора пока не сообщается.

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана схиигумена — церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

Сообщалось, что в захваченный монастырь приехал и Соколов. Позднее он объяснил, что является духовным чадом священнослужителя.