Опальный отец Сергий заявил о заговоре против «любящего народ» Лукашенко

Опальный и лишенный сана отец Сергий (Романов) заявил, что против «любящего» народ Белоруссии президента Александра Лукашенко созрел заговор «хазарского каганата» и «мирового правительства». Видеозапись обращения бывшего священника к белорусам опубликована на YouTube-канале его сторонника Всеволода Могучева.

Сергий заявил, что обращается к молодежи, и сравнил происходящее в стране с украинским Майданом, охарактеризовав его как «зловещий по своей сути опыт».

«Неужели [опыт Украины] вам не страшен? Смерть, горе, слезы, разруха, — сказал он, после чего сразу переключился на тему пандемии коронавируса в России. — Дорогие мои, а в России все под домашним арестом и в масках. Подумайте над моими словами».

9 августа в Белоруссии начались массовые акции: граждане республики не верят официальным данным президентских выборов, по которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, и требуют нового честного голосования. Протестующих разгоняли резиновыми пулями, дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, в которых прятались участники акций. Подтверждена смерть одного демонстранта. За три ночи протеста задержали около шести тысяч человек.

В апреле Сергий выпустил видеообращение, в котором отрицал коронавирус и проклял всех, кто поддержал закрытие храмов в пандемию. Ему дважды запрещали служить, но священник нарушал запрет. Позднее Сергия лишили сана — церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, это решение утвердил патриарх Кирилл. Схиигумена дважды штрафовали за его проповеди с отрицанием коронавируса.

16 июня Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов». После этого в своих обращениях он призывал президента России Владимира Путина передать ему свои полномочия, угрожая полномасштабной духовной войной.

15 августа стало известно, что в монастыре, бывшие обитатели которого заявляли о психологическом и физическом насилии, умерла больная раком 15-летняя девочка. Следователи установили, что смерть не носила криминальный характер. Следственный комитет настоял на вскрытии, чтобы более точно установить причину смерти, Сергий раскритиковал это намерение. На данный момент тело ребенка возвращено родственникам для захоронения.