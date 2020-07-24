Патриарх Кирилл лишил сана захватившего монастырь опального священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана опального схиигумена Сергия (Николая Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. Об этом сообщается в пятницу, 24 июля, на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана», — указано в заявлении.

Суд установил ложь и клевету, прозвучавшие во время выступлений схиигумена, а также признал нарушением канонических норм прекращение им «поминовения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением».

О лишении его сана церковным судом стало известно в начале июля. Однако для вступления решения в силу необходимо было утверждение патриарха.

22 июля священник Сергий снова обратился к россиянам, впервые призвав своих сторонников к агрессивным действиям. В частности, он заявил, что его сторонники должны освободиться «от оков сатанинских» и объявить войну вышкам 5G, которые якобы наносят вред здоровью человека.

Ранее Сергий уже неоднократно выступал со спорными заявлениями. В частности, он активно критиковал и проклинал представителей власти, которые принимали решение о временном закрытии церквей на фоне распространения коронавируса, и заявлял, что все происходящее является псевдопандемией. Также в июле священнослужитель в ходе своих проповедей несколько раз обращался к президенту России Владимиру Путину, требуя, чтобы глава государства передал ему свои полномочия, и угрожая «полномасштабной духовной войной». Однако тогда он отмечал, что «ни крови, ни майданов, ни революций не будет».

7 июля суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). 20 июля он также был признан виновным в нарушении административной статьи 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и оштрафован на 18 тысяч рублей. При этом сам священник ни на одно из судебных заседаний не явился.