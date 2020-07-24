Захвативший монастырь опальный священник отреагировал на лишение сана патриархом

Опальный схиигумен Сергий (Николай Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, не планирует уходить из монастыря, несмотря на решение патриарха Московского и всея Руси Кирилла лишить его сана. Реакцию священнослужителя передал его соратник Всеволод Могучев в разговоре с изданием «Подъем».

«Отец Сергий не меняет никакие свои планы и пока что не планирует тратить свое время на какие-то комментарии в адрес патриарха и того, что делают какие-то люди, не имеющие к нему отношения», — сказал Могучев, назвав решение патриарха «сотрясанием воздуха».

Комментируя данные о том, что монастырь начали покидать люди, представитель опального священника сказал: «Монастырь как жил своей жизнью, так и живет. Ничего не изменилось. Все люди, которые там были, там и находятся».

Ранее сообщалось, что монастырь начали покидать монахи, миряне и другие священники. Всего обитель покинули 38 человек. Первой месяц назад из монастыря ушла настоятельница игуменья Варвара, к ней также присоединились несколько сестер.

О решении патриарха стало известно ранее, 24 июля. В его заявлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ), говорится, что суд установил ложь и клевету, прозвучавшие во время выступлений схиигумена, а также признал нарушением канонических норм прекращение им «поминовения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением».

О лишении Сергия сана стало известно в начале июля. Для вступления решения в силу необходимо было утверждение патриарха.

7 июля суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). 20 июля он также был признан виновным в нарушении административной статьи 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и оштрафован на 18 тысяч рублей. При этом сам священник ни на одно из судебных заседаний не явился.