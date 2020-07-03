Церковный суд лишил сана захватившего монастырь опального священника

Церковный суд лишил сана опального схиигумена Сергия (Николая Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал Сергия виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх, соответствующее обращение направит правящий архиерей, сообщает издание 66.ru в своем Telegram-канале. В епархии надеются, что утверждение состоится сегодня, 3 июля.

Говоря о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском монастыре, суд выразил надежду, что «правоохранительные органы проведут тщательное расследование». Проверкой и поиском новых свидетельств произошедшего занимается также Екатеринбургская епархия.

2 июля в Екатеринбургской епархии заявили, что Сергий был рукоположен и служит священником несмотря на судимость за убийство, что является нарушением канонов. Там подтвердили слова схиигумена о том, что он был рукоположен в сан пресвитера 25 декабря 2001 года лично архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием (сейчас митрополит Узбекский и Ташкентский). Сообщалось, что в 1985 году Сергий, работавший в милиции, оказался в колонии и отсидел 13 лет за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП. Он объяснял, что получил сан после личного благословения покойного патриарха Алексия II.

О захвате женского монастыря стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 27 июня журналистка Ксения Собчак сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение.

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