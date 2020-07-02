В РПЦ нашли свидетельства насилия над детьми в монастыре опального священника

В Екатеринбургской епархии начали проверять найденные свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом. Об этом сообщается на сайте епархии.

«Сотрудники епархии собирают и всесторонне изучают свидетельства бывших воспитанников, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В епархию продолжают поступать все новые свидетельства», — говорится в сообщении РПЦ.

Ранее оператор Сергей Ерженков, член съемочной группы телеведущей Ксении Собчак, рассказал, что ему известно о случаях сексуального насилия в монастыре. «Есть 21 человек, которые свидетельствуют о том, что это бывшие послушники, которые говорят, что было детское насилие, сексуальное насилие в этом монастыре», — заявил оператор.

27 июня Собчак сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Позже телеведущая разместила в сети видеозапись нападения. На кадрах видно, что Собчак не позволяют пройти в монастырь, чтобы поговорить со схиигуменом. Перегородившие ей дорогу служители церкви атаковали оператора, после чего отобрали и сломали его камеру. Также на записи запечатлен момент нападения на Филиппа — бывшего послушника монастыря — и на саму журналистку.

О захвате женского монастыря стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад». Священник заявил, что они вместе строили этот монастырь на протяжении десяти лет.

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