В РПЦ заинтересовались сведениями о насилии над детьми в монастыре на Урале

Екатеринбургская епархия заинтересовалась сведениями о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре «Спорительницы хлебов», захваченном опальным схиигуменом Сергием (Романовым). В Русской православной церкви (РПЦ) изучают данные о ненадлежащем обращении с детьми в монастыре, сообщили изданию «Подъем» в епархии.

«На сегодня установлен круг бывших воспитанников, заявляющих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания. Сотрудники епархии на связи с вышеуказанными молодыми людьми, собирают и всесторонне изучают их свидетельства, в том числе, причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее», — сообщил собеседник издания.

Представители РПЦ подчеркнули, что готовы оказать пострадавшим в монастыре «духовную и психологическую помощь».

Ранее Сергей Ерженков, оператор съемочной группы телеведущей Ксении Собчак, в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказал, что ему известно о случаях сексуального насилия в монастыре на Урале. По его словам, служители монастыря создают для СМИ «красивую картинку», однако те, кто пытается «копнуть поглубже», становятся жертвами нападения «людей в спортивных костюмах». Самому оператору, которого вместе с Собчак атаковали приверженцы схиигумена Сергия, сломали руку. Им удалось узнать о 21 случае насилия в монастыре. «Есть 21 человек, которые свидетельствуют о том, что это бывшие послушники, которые говорят, что было детское насилие, сексуальное насилие в этом монастыре», — заявил оператор.

27 июня Собчак сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Позже телеведущая разместила в сети видеозапись нападения. На кадрах видно, что Собчак не позволяют пройти в монастырь, чтобы поговорить со схиигуменом. Перегородившие ей дорогу служители церкви атаковали оператора, после чего отобрали и сломали его камеру. Также на записи запечатлен момент нападения на Филиппа — бывшего послушника монастыря — и на саму журналистку.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

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