Собчак после нападения в храме подарили икону

Телеведущей Ксении Собчак подарили икону Божьей Матери после нападения на нее и на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре Свердловской области. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, Собчак сделали подарок при посещении Храма на Крови в Екатеринбурге, после чего она отправилась осматривать город. До этого Собчак встречалась с руководителем отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиереем Максимом Миняйло, который отказался раскрывать детали разговора с ней.

27 июня Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

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