Опальный «духовник Поклонской» захватил женский монастырь и выставил казачий дозор

Схиигумен Сергий (Романов), которого называют бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» и вновь стал вести службы, хотя его запретили в служении за отрицание коронавируса, а его таинства признали незаконными и недействительными. Об этом сообщило издание 66.ru.

Опальный священник также выставил на территории монастыря казачий дозор. Как пишет URA.RU, среди казаков есть участники боевых действий на Донбассе. Они перекрыли все входы и выходы в обитель. Казаков якобы позвали с целью не допустить провокаций, так как «обитель продолжает жить обычной жизнью» — туда приезжают паломники, ведутся службы. Журналисты 66.ru рассказали, что на территорию монастыря пускают только паломников, а работникам СМИ «настоятельно рекомендовали» покинуть обитель. После отказа корреспондентов окружили «крепкие мужчины» и вынудили уйти.

Сергий также отстранил от управления игуменью Варвару, которая является «главным должностным духовным лицом» монастыря (ее назначил Священный Синод в 2005 году). В монастырь также не пустили направленного туда епархией священника Георгия Викторова.

Екатеринбургская епархия еще в апреле запретила Сергию проповедовать после публичного отрицания пандемии коронавируса, призывов к нарушению режима самоизоляции, а также предания анафеме сторонников «беззаконной изоляции». В мае он нарушил запрет, и епархия вынесла его повторно. 14 июня Сергий записал видеообращение к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу на фоне портретов патриарха Алексия II и советского вождя Иосифа Сталина. В нем он заявил, что не покинет церковь и его получится выгнать только с помощью полиции и Росгвардии. Схиигумен заявил, что его вынуждают молчать «в угоду властей».

Материалы по теме «Антихрист сядет в храме Божием» Православные активисты не боятся коронавируса. Они призывают отмечать Пасху и грозят концом света

15 июня епархиальный суд Екатеринбургской епархии рассмотрел вопрос о поведении священника и предложил схиигумену одуматься и исправиться.

5 июня стало известно, что Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») областного ГУ МВД усмотрел в проповеди Сергия признаки правонарушения по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 11 июня его обвинили в распространении фейков о коронавирусе. Священнику грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей по части 9 статьи 13.15 КоАП («Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!