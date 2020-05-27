Называемого духовником Поклонской священника наказали за отрицание коронавируса

Отрицающему коронавирус настоятелю Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» схиигумену Сергию (Романову), которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, второй раз запретили проповедовать, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В публикации сказано, что с 26 мая священнику нельзя служить и носить наперсный крест. «Деятельность схиигумена Сергия будет рассмотрена епархиальным судом», — добавляется в тексте.

Решение епархии стало реакцией на нарушение Сергия запрета проповедовать. Мужчина провел в своей келье две недели в наказание за его выступления на тему коронавирусной инфекции, после чего вышел и записал видеообращение.

Ранее схиигумен говорил, что проклинает тех, кто призывал закрыть храмы во время пандемии. Он призывал верующих выходить на улицы, а эпидемию называл выдумкой трусов и безбожников.

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