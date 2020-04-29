Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

Протодиакон Андрей Кураев заявил, что его запрет в служении — не самое печальное событие этого дня, так как сегодня, 29 апреля, скончался отец Георгий Бреев. Так он отреагировал на решение патриарха Кирилла, передает «Интерфакс»

Кураев заявил, что Бреев — замечательный батюшка и духовник, который когда-то дал ему рекомендацию для поступления в московскую семинарию. «Это гораздо более значимое событие. Я сейчас очень переживаю и думаю только об этом», — сказал он.

29 апреля патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Причиной стало публичное оскорбление памяти протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина, который умер 21 апреля на 49-м году жизни — у него обнаружили коронавирус, по данным «Интерфакса», в ночь на 21 апреля он впал в кому. Позднее стало известно, что Агейкин выступал против закрытия храмов — он утверждал, что решение закрыть храмы и церкви «упраздняет действие божье» и говорит о недоверии богу.

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В указе патриарха сказано, что публичное оскорбление сочли безнравственным и циничным действием, вызвавшим возмущение не только священнослужителей, но и мирян. Причиной запрета в служении также стали и другие жалобы, поступавшие патриарху, их содержание не уточняется. До принятия решения епархиальным церковным судом Кураеву запрещено выступать в храмах и от имени РПЦ.

В интервью «Московскому комсомольцу» Кураев, в частности, высказался об отношении к коронавирусу и мерам об ограничению инфекции в РПЦ. Он заявил, что «нужно было сразу закрываться, включать голову, осознавать ответственность за жизнь не только свою, но и паломников». Говоря о заражении Агейкина, он заявил, что священники часто заражаются друг от друга, так как этикет предполагает «взаимные лобызания рук плюс "христосование" на Пасху».

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