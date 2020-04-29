Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».

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Как гласит указ, такое решение принято из-за публичного оскорбления памяти протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина. В РПЦ сочли такие действия Кураева не только безнравственными, но и циничными, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян. Причиной послужили и другие жалобы, поступающие патриарху.

До принятия решения епархиальным церковным судом Кураеву запрещено выступать в храмах и от имени РПЦ.

Настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин скончался 21 апреля на 49-м году жизни. Ранее у него обнаружили коронавирус. Источники «Интерфакса»в медицинских кругах уточнили, что священнослужитель впал в кому в ночь на 21 апреля.

Позже стало известно, что Агейкин выступал против закрытия храмов.

В интервью газете «Московский комсомолец» Кураев, в частности, высказался об отношении к коронавирусу и мерам по ограничению инфекции в РПЦ: «Нужно было сразу закрываться, включать голову, осознавать ответственность за жизнь не только свою, но и паломников. Верующие, которые к вам едут, могут искренне заблуждаться, будто опасность именно тут им не угрожает. Этот самообман полностью разоружает их перед болезнью».

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