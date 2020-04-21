Умерший священник с коронавирусом выступал против закрытия храмов

Настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин, скончавшийся на 49-м году жизни из-за заражения коронавируом, выступал против закрытия храмов. На это обратил внимание Telegram-канал «Московские новости».

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По данным ресурса, священник выступал 24 марта на площадке Pravda.ru, где порассуждал об ограничительных мерах против коронавируса.

«Мы упраздняем вообще действие божье, если мы говорим "Давайте закроем церкви". Получается, господь не действует в церкви? Действие благодати божьей чем-то ограничено? Потому что мы не доверяем богу, давайте мы лучше закроем храмы. Для чего? Потому что мы не доверяем богу?» — задавался вопросом Агейкин.

При этом он подчеркнул, что предупреждал прихожан о возможности заразиться вирусом в храме. «И эта опасность привела нас сюда, к богу. Чтобы совместной молитвой, с покаянным чувством обратиться к богу за его помощью», — пояснил он.

Агейкин скончался утром 21 апреля, перед смертью он впал в кому.

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