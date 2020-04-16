Церкви в половине российских регионов останутся открытыми на Пасху

Во время православной Пасхи в 43 из 85 регионов России церкви будут открыты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на епархии РПЦ и пресс-службы глав регионов.

Директор правозащитного аналитического центра «Сова» Александр Верховский объяснил изданию, что юридически епархии подчиняются светской власти, как и другие некоммерческие организации, однако вопрос законности принудительного закрытия любой организации остается открытым.

«Это происходит на непонятных основаниях, поскольку в России не объявлен режим ЧС, дающий соответствующие основания», — сказал Верховский и добавил, что в такой ситуации губернаторы могут не захотеть рисковать рейтингом и принимать жесткие меры.

Эта ситуация привела к тому, что решение остается за отдельными епархиями. Некоторые из них пытались отстоять право принимать верующих, например, Петрозаводская и Карельская епархия назвала запрет посещать церкви противоречащим Конституции, уточняет РБК.

Власти 42 регионов смогли договориться с епархиями о закрытии храмов для прихожан. Священнослужители и волонтеры смогут свободно посещать храмы, как и раньше. Подобные меры есть в Москве, Подмосковье и Петербурге. В большинстве случаев властям удалось это сделать, ссылаясь на предписания регионального Роспотребнадзора.

В марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. При этом церковь приостановила работу воскресных школ, приходских секций, кружков. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору. По его словам, в условиях распространения коронавируса очень важно ответственно относиться к ограничительным мерам.

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