Церкви в половине российских регионов останутся открытыми на Пасху

Во время православной Пасхи в 43 из 85 регионов России церкви будут открыты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на епархии РПЦ и пресс-службы глав регионов.
Директор правозащитного аналитического центра «Сова» Александр Верховский объяснил изданию, что юридически епархии подчиняются светской власти, как и другие некоммерческие организации, однако вопрос законности принудительного закрытия любой организации остается открытым.
«Это происходит на непонятных основаниях, поскольку в России не объявлен режим ЧС, дающий соответствующие основания», — сказал Верховский и добавил, что в такой ситуации губернаторы могут не захотеть рисковать рейтингом и принимать жесткие меры.
Эта ситуация привела к тому, что решение остается за отдельными епархиями. Некоторые из них пытались отстоять право принимать верующих, например, Петрозаводская и Карельская епархия назвала запрет посещать церкви противоречащим Конституции, уточняет РБК.
Власти 42 регионов смогли договориться с епархиями о закрытии храмов для прихожан. Священнослужители и волонтеры смогут свободно посещать храмы, как и раньше. Подобные меры есть в Москве, Подмосковье и Петербурге. В большинстве случаев властям удалось это сделать, ссылаясь на предписания регионального Роспотребнадзора.
В марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. При этом церковь приостановила работу воскресных школ, приходских секций, кружков. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.
Ранее патриарх Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору. По его словам, в условиях распространения коронавируса очень важно ответственно относиться к ограничительным мерам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения