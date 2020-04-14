Украинская православная церковь проведет службы на Пасху

Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) проведет богослужение в праздник Пасхи с участием прихожан. Об этом сообщил ее глава митрополит Онуфрий в видеообращении на YouTube.

По его словам, храмы будут открыты в праздник, и прихожане смогут посетить богослужение, стоя на улице перед дверями. Онуфрий подчеркнул, что верующие обязаны соблюдать «все необходимые санитарные нормы». Также УПЦ МП проведет трансляцию по телевидению.

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Как ранее сообщало «РБК-Украина», в новой Православной церкви Украины (ПЦУ) отказались от пасхальных богослужений и иных массовых мероприятий даже на улице, но не запретили прихожанам посещать храмы в индивидуальном порядке в другое время.

Сейчас на Украине действует ужесточенный карантинный режим, людям запрещено находиться в общественных местах без масок, собираться даже по двое, только если речь не идет о сопровождении ребенка, а также выходить на улицу без необходимости, то есть не для похода на работу или за продуктами. По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3372 человека, 98 умерли.

Церковный раскол на Украине произошел в начале 2019 года. Ранее там действовала только одна каноническая церковь — УПЦ МП, однако по инициативе бывшего президента Петра Порошенко и при участии Вселенского патриарха Варфоломея православные раскольнические движения страны также были канонизированы и образовали ПЦУ, получившую томос об автокефалии (независимости). Большинство православных церквей мира, в том числе РПЦ, не признали ее.

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