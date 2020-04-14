На Украине церкви сравнили с «наливайками»

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов в жесткой форме обратился к священнослужителям с просьбой придерживаться карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемые священнослужители. Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения. Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали», — заявил он.

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Городской голова сравнил церкви с пунктами разлива алкоголя. Кроме штрафов и уголовных дел он пригрозил нарушителям карантина целым комплексом мероприятий от городской власти, «откатанных на наливайках и пунктах металлоприема».

«Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию», — написал мэр, попросив не обижаться на действия властей тех, кто хочет рисковать здоровьем людей.

«Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог», — резюмировал Филатов.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3372 человека, 98 умерли. Общее число инфицированных вирусом в мире превысило 1,9 миллиона человек; 119 тысяч скончались, 452 тысячи излечились.

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