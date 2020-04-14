У Московского патриархата призвали отобрать Киево-Печерскую лавру

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» и бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал власти отобрать у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В качестве повода он предложил использовать эпидемию коронавируса, поскольку инфекцией заразились многие священнослужители и монахи УПЦ МП.

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«Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса на Украине. Только в Киево-Печерской Лавре уже более 90 больных. За сутки это число выросло втрое», — заявил Вятрович, призвав власти «осознать угрозы, которые несет московская церковь для Украины, и защитить Украину от этих угроз».

Он отметил, что лавры — это «святыни украинского народа», которые государство не обязано оставлять в пользовании «опасной промосковской организации», представляющей угрозу «духовному и физическому здоровью украинцев».

13 апреля мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о закрытии Киево-Печерской лавры, в которой заразились коронавирусом более 90 человек.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3372 человека, 98 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,9 миллиона человек; 119 тысяч скончались, 452 тысячи излечились.

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