У Московского патриархата призвали отобрать Киево-Печерскую лавру

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» и бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал власти отобрать у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В качестве повода он предложил использовать эпидемию коронавируса, поскольку инфекцией заразились многие священнослужители и монахи УПЦ МП.
«Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса на Украине. Только в Киево-Печерской Лавре уже более 90 больных. За сутки это число выросло втрое», — заявил Вятрович, призвав власти «осознать угрозы, которые несет московская церковь для Украины, и защитить Украину от этих угроз».
Он отметил, что лавры — это «святыни украинского народа», которые государство не обязано оставлять в пользовании «опасной промосковской организации», представляющей угрозу «духовному и физическому здоровью украинцев».
13 апреля мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о закрытии Киево-Печерской лавры, в которой заразились коронавирусом более 90 человек.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3372 человека, 98 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,9 миллиона человек; 119 тысяч скончались, 452 тысячи излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения