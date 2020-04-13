Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за коронавируса

Киево-Печерскую лавру из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает «Страна.ua».

За последние сутки в лавре были зафиксированы 63 случая заражения. «То есть там уже 90 подтвержденных случаев», — подчеркнул Кличко.

Городские власти направят в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков. «Мы должны иметь реальную картину очага заболевания», — отметил Кличко и сообщил, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мэр обратился к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать соблюдение этой меры.

Ранее украинский «24 канал» со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения страны сообщили, что в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом 63 священника.

Киев вышел на первое место среди регионов Украины по числу зараженных коронавирусом, в столице подтверждены 495 случаев. Далее идут Черновицкая область (462 случая), Ивано-Франковская (300) и Тернопольская (273). Всего, по данным на 13 апреля, на Украине выявили 3102 зараженных.

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